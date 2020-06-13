Глава Петрозаводска пообещала отремонтировать высотный проезд, связывающий детскую и взрослую республиканские больницы

Благоустройство прилегающих к больницам территорий и ремонт подходных путей к объектам здравоохранения глава Петрозаводска обсудила с главой республики и главврачом Республиканской больницы им.В.А.Баранова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник 11 июня посетили два объекта здравоохранения, строящиеся в карельской столице в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

В Больнице скорой медицинской помощи идет реконструкция здания стационара – пристройки приемного отделения. И.о. главного врача Наталья Алонцева рассказала о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной лечебно-диагностической помощи, о службах, которые планируется разместить в пристройке. Здесь будут экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов, предусмотрен изолятор для исключения возможности помещения пациента с признаками инфекционного заболевания в палатные отделения общего профиля.

Еще один объект здравоохранения, включенный в ФЦП, – реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А. Баранова с надстройкой над приемным отделением сосудистого центра. Дополнительные помещения предназначены для размещения ангиографического отделения с новой ангиографической установкой и полноценной операционной, отвечающей современным требованиям.

В ходе осмотра глава Петрозаводска обсудила с главным врачом Республиканской больницы имени В.А. Баранова Тамази Карапетяном вопросы, связанные с благоустройством соседних территорий и транспортной доступностью медицинских учреждений, находящихся на Перевалке. В 2018 году возле больницы была оборудована парковка для пациентов и их близких, которую спустя год расширили вдвое. В 2020 году будет отремонтирован Высотный проезд, связывающий Республиканскую больницу и Детскую республиканскую больницу.