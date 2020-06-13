890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 1
Сегодня 08:58
Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения сразу трех известных и уважаемых жителей Карелии 9
Сегодня 08:36
Мобильный ФАП развернули в вахтовом городке в Карелии, где произошла вспышка коронавируса
Сегодня 08:22
Парфенчиков поделилися впечатлениями от ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО) 5
13.06.2020 15:14
Почему горожане не спешат в кафе – мнение ресторатора из Петрозаводска 4
Сегодня 09:56

Глава Петрозаводска пообещала отремонтировать высотный проезд, связывающий детскую и взрослую республиканские больницы

Новости. Общество
12:49, 14 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Благоустройство прилегающих к больницам территорий и ремонт подходных путей к объектам здравоохранения глава Петрозаводска обсудила с главой республики и главврачом Республиканской больницы им.В.А.Баранова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник 11 июня посетили два объекта здравоохранения, строящиеся в карельской столице в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

В Больнице скорой медицинской помощи идет реконструкция здания стационара – пристройки приемного отделения. И.о. главного врача Наталья Алонцева рассказала о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной лечебно-диагностической помощи, о службах, которые планируется разместить в пристройке. Здесь будут экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов, предусмотрен изолятор для исключения возможности помещения пациента с признаками инфекционного заболевания в палатные отделения общего профиля.

Еще один объект здравоохранения, включенный в ФЦП, – реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А. Баранова с надстройкой над приемным отделением сосудистого центра. Дополнительные помещения предназначены для размещения ангиографического отделения с новой ангиографической установкой и полноценной операционной, отвечающей современным требованиям.

В ходе осмотра глава Петрозаводска обсудила с главным врачом Республиканской больницы имени В.А. Баранова Тамази Карапетяном вопросы, связанные с благоустройством соседних территорий и транспортной доступностью медицинских учреждений, находящихся на Перевалке. В 2018 году возле больницы была оборудована парковка для пациентов и их близких, которую спустя год расширили вдвое. В 2020 году будет отремонтирован Высотный проезд, связывающий Республиканскую больницу и Детскую республиканскую больницу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?
07.06.2020, 08:56
Коронавирус продолжает захватывать районы Карелии – 19 новых случаев за сутки

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 9
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
12.06.2020 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»