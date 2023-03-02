Глава Петрозаводска после сообщений о драках подростков призвал горожан быть чуткими к детям

Владимир Любарский напомнил родителям о том, что подростков нужно слушать и слышать.

Мэр города не оставил внимания инциденты, которые на днях произошли в столице Карелии с участием несовершеннолетних.

«Друзья, в последние дни в новостных лентах появляются сообщения о столкновении групп подростков. Подобный инцидент зафиксирован и в Петрозаводске. Связан он или нет с какими-то субкультурами и течениями – разберутся компетентные органы. Мне бы хотелось напомнить о другом. Во все времена подростки объединяются в различные группы – район шел на район, фанаты одной футбольной команды - на другую. В таком возрасте человек ищет себя, где-то выходит подростковая агрессия. Поэтому всем нам надо быть более чуткими к детям. Безусловно, важна среда - школа, колледж или учреждение дополнительного образования. И там, поверьте, воспитательная работа ведется. Но не менее важно простое человеческое общение: подростка надо слушать и слышать. И тут системе образования не обойтись без усилий родителей», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Глава Петрозаводска признался, что чувствует себя неловко, потому что сам своей семье внимания уделял недостаточно – всегда рано уходил и поздно возвращался.

«Я в этом смысле не лучший пример. И таких, к сожалению, много. Но даже если мы пропадаем на работе: кто-то на заводе, кто-то в больнице, кто-то в мэрии, нельзя забывать о том, как и чем живут наши дети, кто их окружает и что заботит», - уверен мэр.

Напомним, 1 марта полицейские пресекли «стрелку» между группами подростков в «Лотос Плазе», которую связывают с движением «Рёдан». Предположительно, первым актом столкновения стала драка между двумя несовершеннолетними. Следком Карелии возбудил уголовное дело об избиении 17-летнего подростка.