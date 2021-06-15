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Глава Петрозаводска предлагает горожанам обсудить развитие Ключевского карьера

Новости. Общество
12:22, 16 Июня 2021
фото: © Илья Тимин

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский проведет встречу с представителями общественности и бизнеса по развитию территории Ключевского карьера.

Как сообщает глава Петрозаводска, мероприятие состоится 18 июня в 17.00.

«Приму участие в диалоге сам, пригласил начальника Управления по туризму Республики Карелия Анну Борисовну Борчикову, заинтересованных общественников и представителей бизнеса. Обсудим уже поступившие предложения и выслушаем новые идеи», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, встреча будет открытая, но в связи с действующими ограничениями в зале смогут находиться до 50 человек. Поэтому Любарский просит направлять делегатов от инициативных групп для того, чтобы все точки зрения были услышаны. Также можно заранее присылать предложения на электронный адрес karer.klyuchevaya.predlozheniya@petrozavodsk-mo.ru с пометкой «Ключевской карьер».

Встреча будет транслироваться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=CTh_05dlio4

Ранее Владимир Любарский вместе Анной посетили Ключевской карьер.

«Коллеги предлагают поставить здесь кабельную лебедку для катания через сам карьер и организовать прокат сап-бордов. Сразу скажу — никаких капитальных строений, пивных ресторанов и прочих историй коллеги не планируют и не предлагают. Если проект заработает — лесную зону в верхней части карьера он никак не затронет. Но это пока только рабочее обсуждение», — констатировал мэр города.

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Комментарии

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VladPTZ
2021-06-16 14:25:01
Лучше просто оставить все как есть на карьере. Или узаконить место для самостоятельных пикников, которых в нашем городе согласно ответу администрации в городе отсудствует. А то по нынешним правилам кто сам пожарил в городе шашлык, тот приступник которого можно штрафануть.
Урбанист
2021-06-16 14:13:18
Надо для трунова там будку поставить. Пусть краснокнижные лишайники охраняет. На длину цепи
David.
2021-06-16 13:16:13
Поздно развивать. Всё кругом загадили!
кир
2021-06-16 14:07:04
David., хватит вопить, как усер. Предложения где, орковед?
Os
2021-06-16 13:03:37
Так купаться в нем нельзя. Если кто упадет с сап-борда в воду, то как поступать?
кир
2021-06-16 12:35:35
А засыпать его нельзя, язву на теле города?
Leopol'd
2021-06-16 14:38:38
кир, опять таблетки забыл выпить?!
кир
2021-06-16 14:58:43
Leo, марш работать, прокаженный.
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