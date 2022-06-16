Глава Петрозаводска продемонстрировал Меч Победы (ФОТО)

В столице Карелии прошла торжественная церемония передачи Меча Победы.

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Петрозаводске состоялась торжественная церемония передачи Меча Победы. Действо происходило в 15.00 у Стелы воинской славы на площади Кирова.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в торжественной обстановке продемонстрировал Меч Победы, который он ранее получил в Москве. Собравшимся напомнили о славной военной истории России и о вкладе Петрозаводска в победу в Великой Отечественной войне.

Помимо градоначальника на торжественной церемонии присутствовали курсанты юнармейцы, а также ветераны.

Сам Меч Победы, изготовленный южноуральскими мастерами, украшен растительным орнаментом и дарственной надписью. На ножнах выгравированы портреты великих русских полководцев, а на другой стороне клинка высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

Подобные мечи с дарственной надписью получили все 45 городов воинской славы в России.

После торжественной церемонии Меч Победы был передан в Центр воинской славы в администрации Петрозаводска.