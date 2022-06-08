Парфенчиков с Любарским привезли в Петрозаводск меч Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский получили в Москве меч Победы для нашего Города воинской славы.

Артур Парфенчиков сообщил, что вместе с главой Петрозаводска Владимиром Любарским сегодня, 9 июня, принял участие в торжественной церемонии вручения меча Победы. Символ Победы вручали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, где собрались представители всех 45-и городов воинской славы.

«Мечи изготовили уральские оружейники. На клинке из златоустовской стали — дарственная надпись Петрозаводску. На другой его стороне — цитата знаменитого полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — рассказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что символично получить меч Победы в день 350-летия великого реформатора и талантливого полководца Петра 1 — в чью честь назван Петрозаводск.