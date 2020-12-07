Глава Петрозаводска потребовала от подрядчика завершить благоустройство парка на Древлянке

Ирина Мирошник побывала на Тропе Ивана Царевича на Древлянке и указала подрядчику на необходимость завершить все работы, сообщили в администрации города.

В настоящее время на объекте идет монтаж площадки для отдыха из полимерной доски, устройство беседки в районе родника "Лягушка", продолжается отсыпка пешеходной дорожки. Опоры освещения на тропе уже установлены, сообщили в мэрии.

Специалисты администрации и жители района, выступавшие с инициативой благоустроить эту территорию, высказали свои замечания, которые подрядчик - ООО "Онего-строй" - пообещал устранить. Глава Петрозаводска указала компании на необходимость завершить все работы и представить документы на проверку в ближайшие дни.

Завершить благоустройство Тропы Ивана Царевича компания ООО "Онего-строй" должна была к началу осени. За задержку выполнения работ подрядчик будет оштрафован. Вместе с тем, компании напомнили о том, что согласно муниципальному контракту гарантия на выполненные работы составляет три года. Весной специалисты администрации проведут обследование благоустроенной территории и, в случае обнаружения дефектов, подрядчик должен будет их устранить, пообещали в мэрии.