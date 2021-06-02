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Глава Петрозаводска рассказал, что катание на электросамокатах может представлять опасность

Новости. Общество
11:47, 03 Июня 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Мэр карельской столицы Владимир Любарский, ранее обещавший ездить на работу на электросамокате, заявил об опасности этого транспорта.

Владимир Любарский поддержал позицию Следственного комитета страны, выступившего с предупреждением об опасности агрессивной езды на электросамокатах. Любарский призвал в соцсети любителей ездить на электросамокатах к осторожности.

«Следственнный комитет предупреждает об опасности агрессивной езды на электросамокатах и об ответственности за неё. Полностью поддерживаю, так или иначе — это тоже источник повышенной опасности. Будьте аккуратнее, коллеги-самокатчики, берегите окружающих и себя. Наконец-то пришёл шлем, теперь езжу только в нем. Как уж я в нем выгляжу — дело десятое, безопасность превыше всего», — заявил Владимир Любарский в соцсети.

Ранее новый мэр Петрозаводска обещал, что будет ездить на работу на электросамокате.

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Комментарии

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Off
2021-06-03 13:00:03
Мэр Очевидность..
Беня
2021-06-03 12:31:45
Если так, то манная каша тоже представляет опасность, ею можно подавиться, если сильно захотеть, даже насмерть. Истинную опасность представляют безмозглые идиёты, они вездесущи и неистребимы.
Насчет ответственности сёння утром эту проблему поминали говорящие головы из РБК. Они говорили шо юридическая практика буксует, какую статью шить понятно только болтунам, а у профессионалов непонятки, для устранения которых надо редактировать законодательство :)
Изя
2021-06-03 12:28:49
Ну вот уже и передумал самокататься на работу ))
кир
2021-06-03 12:19:42
Баба Валя, законы где? Бездари, - сказал кот-законник.
Горожанин
2021-06-03 11:59:37
Надо в ПДД электросамокаты с мощностью привода более 250 вт приравнять к мотоциклам, со всеми соответствующими требованиями, иначе беда будет на тротуарах!
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