Глава Петрозаводска рассказал, что катание на электросамокатах может представлять опасность

Мэр карельской столицы Владимир Любарский, ранее обещавший ездить на работу на электросамокате, заявил об опасности этого транспорта.

Владимир Любарский поддержал позицию Следственного комитета страны, выступившего с предупреждением об опасности агрессивной езды на электросамокатах. Любарский призвал в соцсети любителей ездить на электросамокатах к осторожности.

«Следственнный комитет предупреждает об опасности агрессивной езды на электросамокатах и об ответственности за неё. Полностью поддерживаю, так или иначе — это тоже источник повышенной опасности. Будьте аккуратнее, коллеги-самокатчики, берегите окружающих и себя. Наконец-то пришёл шлем, теперь езжу только в нем. Как уж я в нем выгляжу — дело десятое, безопасность превыше всего», — заявил Владимир Любарский в соцсети.

Ранее новый мэр Петрозаводска обещал, что будет ездить на работу на электросамокате.