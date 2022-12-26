Глава Петрозаводска рассказал, как получить новогодний подарок тем, кто не попал на елку

Владимир Любарский заверил, что всем детям участников специальной военной операции выдадут подарки, даже тем, кто не смог прийти на елку.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что в эти дни проходят предновогодние ёлки.

По словам главы города, приглашения на праздники в Городском доме культуры и в Петровском дворце выданы детям участников специальной военной операции, но из-за непростой эпидемиологической ситуацией попасть на мероприятия получается не у всех.

«Это не значит, что ребята останутся без подарков к Новому году, — успокоил Владимир Любарский. — Получить их можно до конца недели в администрации в рабочее время в кабинете № 505. При себе необходимо иметь приглашение на ёлку. По всем вопросам проконсультируют специалисты аппарата по телефонам 71-33-05 и 71-33-75».