Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью "Столице на Онего" рассказала о своей работе в 2020 году.

Несмотря на пандемию, которая повлияла на все аспекты городской жизни, в столице Карелии за последний год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. И подготовленный для депутатов отчетный доклад оказался довольно объемным. Но как Ирина Мирошник сама оценивает свою работу в 2020 году? Какие, на ее взгляд, события стали самыми важными в жизни Петрозаводска? И все ли планы удалось реализовать? Об этом мы поговорили с главой города после отчета перед депутатами горсовета.

Большое интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.