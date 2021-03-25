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Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом

Новости. Политика
15:10, 26 Марта 2021
фото: © пресс-служба Администрации Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью "Столице на Онего" рассказала о своей работе в 2020 году.

Несмотря на пандемию, которая повлияла на все аспекты городской жизни, в столице Карелии за последний год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. И подготовленный для депутатов отчетный доклад оказался довольно объемным. Но как Ирина Мирошник сама оценивает свою работу в 2020 году? Какие, на ее взгляд, события стали самыми важными в жизни Петрозаводска? И все ли планы удалось реализовать? Об этом мы поговорили с главой города после отчета перед депутатами горсовета.

Большое интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.

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