Глава Петрозаводска сдержал обещание и выделил место под строительство пункта питания нуждающихся

Владимир Любарский провел встречу с представителями церкви, где обсудил вопросы организации помощи людям без определенного места жительства и малоимущим.

Сегодня, 13 марта, глава Петрозаводска Владимир Любарский провел встречу с настоятелем Екатерининской церкви Андреем Верещагиным, а также с представителями прессы и специалистами администрации, на которой обсудил вопрос строительства пункта помощи людям без определенного места жительства и малоимущим. В пункте помощи нуждающиеся смогут получить горячее питание, продуктовые пакеты, одежду.

Решение об организации пункта помощи появилось после публикации материала «Молоко на блины», в котором рассказывалось о том, что 83-летняя пенсионерка собирает еду в мусорных контейнерах, так как ей не хватает денег на жизнь.

Глава Петрозаводска, рассмотрев ситуацию, пообещал помочь в организации централизованного пункта питания для таких нуждающихся людей. В течение месяца вопрос был рассмотрен.

Сегодня Екатерининской церкви выделен участок под строительство пункта помощи, который расположен на улице Вольной между храмом и траурным залом. «Жизнь и смерть рядом, что ж делать», — сказал Владимир Любарский.

По словам настоятеля храма Андрея Верещагина, существует уже и проект постройки. Его в ближайшее время рассмотрят специалисты мэрии и отдадут в работу.

«Строительство пункта помощи начнется уже в этом году», — заверил глава города.

Отметим, что Екатерининская церковь уже не первый год оказывает помощь нуждающимся, организовывая вместе с центром «Попечение» горячее питание и выдачу продуктовых пакетов малоимущим и людям без определенного места жительства.

«Продукты и вещи нам приносят неравнодушные горожане и благотворители, сейчас помощь в организации питания оказывают и рестораны, которые отдают уже приготовленную еду», — рассказал руководитель прихода Андрей Верещагин.