Глава Петрозаводска сообщила о сносе ларьков, на которые жаловались жители крупного района

На Кукковке возле торгового центра убрали ларьки, к которым у местных жителей были претензии.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети опубликовала фото переноса ларьков на площади перед торговым центром «Ритм» на Кукковке.

«Рада, что бизнес все же услышал мнение жителей Кукковки и городской Администрации», — написала глава города.

Напомним, жители одного из крупнейших районов Петрозаводска жаловались на ларьки, во множестве появившиеся возле торгового центра и к тому же испортившие воздух на Кукковке.

Ранее в мэрии Петрозаводска предупредили о сносе незаконного объекта в центре города.