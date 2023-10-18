Власти Петрозаводска потребовали убрать незаконный объект из центра города

Демонтировать нестационарный объект необходимо до 2 ноября.
В администрации Петрозаводска предупредили владельца гаража на улице Герцена о необходимости снести незаконно установленную постройку.
Сносу подлежит объект в районе дома № 18 по улице Герцена.
Владельца предупредили о том, что самостоятельно убрать гараж можно будет до 2 ноября.
Ранее власти Петрозаводска предупредили о сносе нескольких гаражей в историческом центре города.
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