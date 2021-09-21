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Глава Петрозаводска рассказал, как вернул долг своему «одношкольнику»

Новости. Общество
09:44, 30 Сентября 2021
фото: © Минкульт Карелии

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Владимир Любарский с супругой и воспитанницами Центра помощи детям посетили спектакль, поставленный по роману известного карельского писателя.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский с супругой посетили Национальный театр, побывав на спектакле «Голомянное пламя», поставленному по одноименному роману известного карельского писателя Дмитрия Новикова.

«Вернул долг нашему карельскому писателю и моему одношкольнику Дмитрию Новикову. В своё время он приглашал меня на премьеру спектакля „Голомяное пламя“, поставленного в Национальном театре по его роману. Тогда не получилось — сегодня были на спектакле вместе с супругой» — написал глава карельской столицы на своей странице в соцсети.

Супруги были не одни — с собой взяли воспитанниц Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Надежда».

«Девочкам — Милане и Ольге спектакль понравился. Я, честно говоря, немного переживал по этому поводу — спектакль не самый простой, как и само произведение. Но все получилось, на мой взгляд. Вообще, это здорово — что традиция ставить спектакли по произведениям наших же карельских авторов жива и продолжается. Пусть и не так часто это случается», — констатировал мэр Петрозаводска, пожелавший Дмитрию Новикову вдохновения, а Национальному театру — новых удач.

 
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Комментарии

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