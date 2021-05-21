Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему он раньше не «светился»

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский стал гостем рубрики «Кофе со сливками».

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра. Он вернул открытые городские планерки.

«Я раньше не «светился», потому что должность зама по внутренней политике не предполагает публичности. Формат закрытости был вызван исключительно производственной необходимостью», - признался Любарский.

Подробнее читайте в материале «Порядок с чистого листа».