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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему он раньше не «светился»

Новости. Общество
15:05, 22 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский стал гостем рубрики «Кофе со сливками».

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра. Он вернул открытые городские планерки.

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«Я раньше не «светился», потому что должность зама по внутренней политике не предполагает публичности. Формат закрытости был вызван исключительно производственной необходимостью», - признался Любарский.

Подробнее читайте в материале «Порядок с чистого листа».

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