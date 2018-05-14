Глава Петрозаводска жестко контролирует уборку города, заверили в мэрии

Уборка города находится под жестким контролем главы Петрозаводска и должна завершиться к концу мая, сообщили в пресс-службе администрации города

Ирина Мирошник проинспектировала работы подрядной организации по очистке улиц и тротуаров от смета.

В понедельник во время очередного объезда глава города оценила качество работы сотрудников ООО "ТехРент" на улице Ровио. Подрядчику указано на необходимость ускорения очистки улично-дорожной сети и повышение качества очистки от смета и пыли.

"До конца этого месяца необходимо завершить уборку и вывоз смета с территории Петрозаводска", - напомнила Ирина Мирошник.

Представители подрядчика сообщили, что на уборке территории города постоянно заняты пять комбинированных звеньев рабочих и дорожной техники, задействованы мобильные бригады по ручной уборке. Очистка улично-дорожной сети ведется в разных районах города.

Напомним, в соответствии с действующим муниципальным контрактом, смет с улиц Петрозаводска должен быть удален до 31 мая.