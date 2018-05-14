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Новости. Общество
16:23, 14 Мая 2018

Глава Петрозаводска жестко контролирует уборку города, заверили в мэрии

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Уборка города находится под жестким контролем главы Петрозаводска и должна завершиться к концу мая, сообщили в пресс-службе администрации города

Ирина Мирошник проинспектировала работы подрядной организации по очистке улиц и тротуаров от смета.

В понедельник во время очередного объезда глава города оценила качество работы сотрудников ООО "ТехРент" на улице Ровио. Подрядчику указано на необходимость ускорения очистки улично-дорожной сети и повышение качества очистки от смета и пыли.

"До конца этого месяца необходимо завершить уборку и вывоз смета с территории Петрозаводска", - напомнила Ирина Мирошник.

Представители подрядчика сообщили, что на уборке территории города постоянно заняты пять комбинированных звеньев рабочих и дорожной техники, задействованы мобильные бригады по ручной уборке. Очистка улично-дорожной сети ведется в разных районах города.

Напомним, в соответствии с действующим муниципальным контрактом, смет с улиц Петрозаводска должен быть удален до 31 мая.

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Комментарии

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бармалей
2018-05-14 18:27:57
В Питере уже газоны косят, а у нас все смет вывезти не могут... позорище....
sherhan2
2018-05-14 17:56:09
Я то думаю,кто в пылесосе за КАМАЗом сидит...
йошкин кот
2018-05-14 17:02:06
зимой жестко контролировала снег, весной - лед. летом - уборку....а чепуха как была, так и остается. до осени, видимо. там опять можно будет листопад контролировать
xxxxxxx
2018-05-14 16:29:13
А . Мизулина что ?
Гость
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