Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей

В поселке Тукса Олонецкого района глава поселения и по совместительству командир народной дружины приняла участие в рейде ГИБДД по поимке пьяных водителей, сообщили в МВД Карелии.

С 3 по 28 августа на территории Олонецкого района Карелии проходят информационно-профилактические мероприятия по профилактике ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Одно из них состоялось 7 августа в деревне Тукса. В нем приняла участие командир добровольной народной дружины Туксинского сельского поселения Инна Корнилова.

Являясь главой поселения, Инна Николаевна сталкивается с тем, что ей ежедневно приходится находить решения десятков насущных задач - проблемы с освещением, водоснабжением, вопросы газификации и другое. Но, несмотря на это, тему безопасности дорожного движения и профилактики аварий по вине нетрезвых водителей она не могла оставить в стороне, тем более, что остальные участники ДНД находились в отъездах.

За время проведения рейда было проверено более 15 транспортных средств. Пятничный вечер удивил малочисленностью транспортного потока. Среди водителей, с которыми в ходе рейда общались автоинспекторы и командир ДНД, нарушителей не выявлено.