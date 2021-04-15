Глава республики наградил лучших экспортеров Карелии

Вчера 15 апреля прошло награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года 2021».

Руководитель региона поздравил карельских экспортеров, которые достигли высоких результатов на международном рынке, и вручил сертификаты на развитие их деятельности.

Организатором конкурса выступил Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия». Ежегодный конкурс направлен на поддержку и поощрение предпринимателей Карелии, добившихся серьезных успехов за прошедший год. В этом году отбор прошел по 5 отраслевым номинациям , а также был выбран и победитель в дополнительной номинации «Прорыв года».

Номинацией «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» удостоена Производственная компания «Заготпром», которая осуществляет экспорт продукции дикорастущих ягод по всему миру, от Норвегии до Японии.

ООО «Петроэкспорт» признано победителем в номинации «Трейдер года». Предприятие входит в состав группы компаний «MB BARBELL» и осуществляет оптовую торговлю уличным спортивным оборудованием на рынках 20 стран.

В конкурсе принял участие и индивидуальный предприниматель Конин Василий Михайлович. Фирма осуществляет автомобильные грузоперевозки и активно сотрудничает с крупнейшими производителями деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукции и полиграфии, а также с логистическими компаниями. Предпринимателю присвоена номинация «Экспортер года в сфере услуг».

Российская IT-компания «Опти-софт», созданная при ПетрГУ, стала «экспортером года в сфере высоких технологий». Ее уникальные программные системы и услуги востребованы в 18 странах мира.

Компании Карелии, специализирующиеся на проектировании и производстве домокомплектов, одержали победу в 2-х номинациях. ООО «Гоахте» стало лучшим экспортером в сфере промышленности, а компания «Уютный дом» заслуженно получила призовое место в дополнительной номинации «Прорыв года».

«Не стоит бояться сложных условий современного мира, я поздравляю победителей, организации, которые доказали, что можно использовать трудности для развития и достижения впечатляющих результатов», — рассказал Генеральный директор Центра поддержки экспорта Илья Дементьев.

Наряду с дипломами и сертификатами все чемпионы карельской экспортной деятельности получили право использовать присвоенное звание в своей документации и рекламных материалах. Напомним, что организатором конкурса выступил Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» при поддержке регионального Министерства экономического развития и промышленности и Корпорации развития республики.

Поздравляем победителей и желаем не останавливаться на достигнутых результатах.