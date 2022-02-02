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Глава Роспотребнадзора: Коронавирус перестал проникать в легочную ткань

Новости. Общество
22:00, 02 Февраля 2022
фото: © wikipedia.org / Beat Ruest / CC BY-SA 4.0

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Новая коронавирусная инфекция теперь в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус утратил тратил способность проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Вирус постоянно меняется, это его свойство <…>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — рассказала она.

Попова уточнила, что «омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — заключила Попова.

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