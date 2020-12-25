Глава Роспотребнадзора рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок

Меры профилактики COVID-19, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, защитили россиян и от ряда других инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"То, что мы научились носить маски, быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию, защитило нас от целого ряда инфекций", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Ее слова приводит РИА Новости.

Она рассказала, что отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Также благодаря тому, что все стали часто мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями тоже существенно снизилась.

"В этом году всеми усилиями нам удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи", - подчеркнула Попова.