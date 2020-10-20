890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Не тратьте деньги зря
Новое
Сегодня 11:34
Минздрав Карелии учредил новую награду для медиков 3
20.10.2020 18:40
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали
20.10.2020 15:45
Еще около 100 человек заразились коронавирусом в Карелии 2
Сегодня 10:42
Автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии 2
20.10.2020 19:55

Глава Россельхозбанка рассказал Владимиру Путину о поддержке фермерских хозяйств

Новости. Общество
11:44, 21 Октября 2020
фото: © Пресс-служба Президента РФ
Загрузка...

На базе платформы Россельхозбанка "Свое.Родное" будет создана крупнейшая база данных действующих фермерских хозяйств и производимой ими продукции: до конца года к ней будут подключены более 50 тыс. фермеров со всей России.

О поддержке фермерских хозяйств рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов во время рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи с президентом России председатель правления РСХБ Борис Листов рассказал о поддержке банком малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Сейчас их вклад в производство сельхозпродукции в стране составляет 14% и в ближайшие 5 лет может увеличиться до 20%.

"Мы идём дальше и становимся для наших клиентов больше чем банк, формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения. В первую очередь мы создали экосистему для АПК для малого и среднего бизнеса. Система позволяет небольшому бизнесу найти всё что необходимо, для того чтобы эффективно и полноценно заниматься бизнесом на селе, на земле", – подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Экосистема "Свое.Фермерство" от РСХБ предназначена для комплексной цифровизации небольших предприятий, которые в отличие от крупных игроков рынка часто не имеют достаточных ресурсов для этого. В числе представленных на платформе сервисов – технологии "точного земледелия", подбора семян, телеветеринарии и многое другое. Экосистема также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

Для поддержки сбыта аграрной продукции в рамках экосистемы Россельхозанк запустил платформу "Свое. Родное". Любой фермер – участник экосистемы может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату и продавать продукцию через приложение. В банке прогнозируют, что до конца года платформа объединит до 50 тысяч фермеров по всей стране и станет крупнейшей базой данных действующих фермерских хозяйств и производимой ими продукции. Кроме продуктов фермеры смогут предложить услуги агротуризма – на платформе будет возможность выбрать или инициировать тур. В Евросоюзе этот бизнес составляет треть совокупного дохода сельхозпроизводителей, прямо и косвенно генерирует около 1 млн рабочих мест. В России это направление тоже набирает популярность и может стать новым драйвером развития сельских территорий. В условиях закрытия границ турпоток в деревни и малые города России может составить 8 млн человек ежегодно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

20.10.2020 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 3
20.10.2020 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»