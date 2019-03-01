Глава Сбербанка прогнозирует снижение ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставки по ипотеке до 8% в 2020 году.

"Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", – сказал глава Сбербанка, чьи слова цитирует RNS.

При этом Греф отметил, что до конца текущего года ставки вряд ли понизятся до 8%.

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