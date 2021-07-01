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Глава Segezha Group объяснил, что станет с площадкой Сегежского ЦБК после открытия нового комбината

Новости. Экономика
12:16, 02 Июля 2021
фото: ИА "Республика"

Производство целлюлозы на Сегежском ЦБК будет полностью закрыто после завершения строительства нового комбината, а освободившиеся цеха используют для выпуска других видов продукции.

Об этом на онлайн-заседании правительства Карелии сообщил президент компании Segezha Group — владельца ЦБК — Михаил Шамолин.

«Когда стройка будет закончена в конце 2024 — начале 2025 года, старое целлюлозное производство на Сегежском ЦБК будет полностью остановлено. То есть новый завод заместит полностью старое целлюлозное производство», — сказал Шамолин.

По его словам, производство бумаги сохранится на старой площадке ЦБК. Там будет построена еще одна бумагоделательная машины для выпуска белой крафт-бумаги.

Освободившиеся цеха будут использованы для развития других производств — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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