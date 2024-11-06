Глава Сортавальского округа Сергей Крупин поздравил миллионного пассажира «Рускеальского экспресса»

Юбилейным пассажиром карельского ретропоезда стала Лилия Фоменко из города Армавир Краснодарского края.

Начальник дирекции скоростного сообщения Антон Петров и глава Сортавальского округа Сергей Крупин поздравили миллионного пассажира «Рускеальского экспресса», сообщили в официальном паблике Сортавальского округа.



Лилия Фоменко из города Армавир Краснодарского края стала миллионным пассажиром карельского ретропоезда. По этому случаю на платформе сортавальского вокзала ее ждал сюрприз: начальник дирекции скоростного сообщения Антон Петров и глава Сортавальского округа Сергей Крупин в окружении корреспондентов нескольких СМИ вручили Лилии золотую карту РЖД на 30 тысяч бонусов, сувениры и подарки от перевозчика и города Сортавала, и повысили ей класс обслуживания — предложили проехать до горного парка в вагоне I класса.



«Вам спасибо за то, что выбрали поездку именно к нам в Карелию, и видите, как вам повезло!», — поприветствовал глава округа гостью из Краснодарского края.



Лилия Фоменко с матерью в Карелии впервые, и в Сортавале туристки будут всего один день, но уже набрались приятных впечатлений.

«Я, честно говоря, не ожидала такого поворота — мы очень рады. У вас здесь очень красиво, атмосферно. Раньше в Карелии я никогда не была, хотели приехать хотя бы на денечек с мамой, посмотреть красоту Карелии», — поделилась Лилия.