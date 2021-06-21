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Глава Центробанка объяснила, почему она против раздачи денег населению

Новости. Общество
09:00, 22 Июня 2021
фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росту цен на потребительские товары могут способствовать решения о раздачи денег населению.

Об этом заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда».

«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — пояснила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ РФ говорила, что регулятор ожидает снижения динамики инфляции осенью 2021 года.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Самуил
2021-06-22 10:00:08
Поциент кир уж более 5-ти лет на полном пансионе, потому и денег нет - не положено. А в отношении других бяку высказать - без этого никак! Экономный кот-жмот.
кир
2021-06-22 09:37:12
Денег на халяву не давать, - согласился кот-экономист.
Гость
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