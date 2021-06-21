Глава Центробанка объяснила, почему она против раздачи денег населению

«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — пояснила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ РФ говорила, что регулятор ожидает снижения динамики инфляции осенью 2021 года.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».