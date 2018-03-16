Глава ЦИК Карелии призвал обратить особое внимание на работу транспорта в день выборов

Необходимость обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в Карелии в день выборов Президента России стала главной темой расширенного заседания ЦИК РК, состоявшегося накануне.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, организаций и учреждений республики, участвующих в подготовке к выборам.

Как рассказал Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, к ним поступают обращения от граждан, которые опасаются, что из-за сложных погодных условий они 18 марта не смогут добраться до избирательных участков.

"Избиратели сообщают, что до ряда деревень дороги после большого снега не почищены и, соответственно, они не знают, как добраться до избирательного участка, будет транспорт или нет", - отметил глава ЦИК.

По словам начальника отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Марины Дерновой, сильные снегопады осложнили ситуацию в Беломорском, Сегежском, Муезерском районах. При этом Дернова подчеркнула, что "приняты все меры по очистке дорог, мобилизованы все возможные средства", и региональные власти готовы оказывать необходимую помощь властям на местах.

"Будут приняты экстренные меры, вне зависимости от того, муниципальная это дорога или региональная", - подчеркнула она.

О ситуации с транспортным обеспечением в районах отчитались представители местных администраций.

В Прионежском районе, как рассказала замглавы администрации Александра Кузик, в день выборов будут организованы дополнительные рейсы.

"Все УИКи обеспечены транспортом, договоры заключены, вопросов не возникнет", - сказал глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

Как отметил Алексей Бахилин, в этом году Центральной избирательной комиссией РФ было впервые принято постановление о порядке транспортного обеспечения избирателей.

"Впервые этот момент был нормативно отрегулирован, и органы местного самоуправления подключились к этой работе, хотя на них в этот избирательный цикл нагрузка была вдвойне больше, чем обычно", - сказал он.

Власти держат на особом контроле и ситуацию с теплоснабжением в республике, сообщил и.о. первого замглавы Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Павел Банковский.

"Все территориальные избирательные комиссии будут обеспечены резервными источниками питания. Что касается участковых избирательных комиссий, то там - посложнее", - сказал он, добавив, что в день голосования будет усилено дежурство аварийных бригад.

В рамках совещания также обсуждались вопросы безопасности. По словам начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД по Карелии Сергея Дешевулина, все подготовительные мероприятия выполнены, каждый избирательный участок обследован на предмет его защищенности. Под охрану взяты все Территориальные избирательные комиссии, 17 марта органы внутренних дел и подразделения Росгвардии возьмут под круглосуточную охрану все избирательные участки. Обеспечивать общественный порядок в день выборов сотрудникам органов внутренних дел будут помогать частные охранные предприятия.

Кроме того, в Петрозаводске в 64 местах для голосования будут установлены 89 стационарных рамок металлодетектора. Об этом сообщил первый зампредседателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Валерий Назаренко.

В заключение разговора глава ЦИК Карелии напомнил, что избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. В Костомукше 10 из 12 участков откроются в 6 часов утра, чтобы дать возможность проголосовать сотрудникам АО "Карельский окатыш", которые в этот день будут заступать на смену.

Порядка 25 тысяч человек в Карелии будут голосовать по месту нахождения, подав соответствующие заявления. По словам председателя Центризбиркома РК, это очень хороший показатель, который свидетельствует о высокой активности избирателей.