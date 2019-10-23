15:01, 23 Октября 2019
Глава УФАС по Карелии объяснил, как надо наказывать "профессиональных жалобщиков"
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Руководитель антимонопольной службы Карелии Артур Пряхин поддержал идею наказывать предпринимателей, которые жалуются в УФАС на государственных заказчиков, а потом их заявления признаются необоснованными.
Свою позицию Пряхин изложил в ходе публичного обсуждения итогов работы ведомства за третий квартал 2019 года.
"Конечно, нам хотелось бы, чтобы не загружали антимонопольный орган и не дергали заказчиков добросовестных эти, так называемые, профессиональные жалобщики... Если жалоба признается необоснованной, будь добр заплати за то, что ты отвлек всех от работы", - сказал Пряхин.
Каким может быть размер штрафа, и почему возникла такая идея, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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