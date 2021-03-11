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Глава вепсского поселения в Карелии: "Мы, наверное, сами как-нибудь додумаем, как защитить наш лес"

Новости. Общество
16:28, 12 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

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В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. До этого такая встреча прошла в Рыборецком сельском поселении, где состоялся конструктивный диалог и стороны достигли ряда договоренностей по совместной работе. Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. А требований у представителей инициативной группы "Шелтозерский вепсский лес" немало.

"Мы хотим создать территорию традиционного природопользования (ТТП) для нужд поселения, чтобы свободно ходить в леса, пользоваться дикоросами, заготавливать древесину. И мы, наверное, сами как-нибудь додумаем, как защитить наш лес", – заявила глава поселения Ирина Сафонова.

О скандальной встрече в Шелтозере читайте в материале "Когда вепсский лес шумит и не слышит".

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Комментарии

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елпидифор
2021-03-12 17:50:54
Удивительно, как т/критик и кир используют одну лексику: "самобытные". Или это один человек, или такая убогость речи им всем по гэбешному воспитанию свойственна?
театральный критик
2021-03-12 17:26:16
Хде депутат заксобрания шмаеник, уроженка шолтозера ?
елпидифор
2021-03-12 16:59:12
Грамотный материал: вот что значит, когда журналист сам побывал на месте событий, а не дергает фактуру из новостных лент ведомств.
театральный критик
2021-03-12 16:48:39
Лес не ваш. И земля не ваша, и реки с озерами тоже. Заруби себе это на носу и своим самобытным передай. Малые народности совсем ошалели от льгот и дотаций . Это Россия, а не вепска волость. Так что придерживайтесь Конституции и соблюдайте субординацию, господа самобытные.
кир
2021-03-12 16:46:32
Лес не является непременным условием выживания, что малых, что больших народов. Не надо лукавить и этим прикрываться. Люди будут жить там, где работа есть. Никто не будет содержать хутора и малые деревушки в три дома. Москву тоже не надо постоянно доить, прикрываясь самобытностью.
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