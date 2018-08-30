Главам районов Карелии посоветовали плотнее работать с приставами

В правительстве Карелии при обсуждении вопроса доставки детей из отдаленных районов в учебные заведения соседних деревень рассмотрели способы приведения в порядок дорожной инфраструктуры по маршруту школьных автобусов.

Сегодня на заседании в правительстве глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования Александром Морозовым, зампремьер-министром правительства по соцвопросам Ларисой Подсадник, министром транспорта Дмитрием Кондрашиным и начальником управления автодорог Карелии Виктором Рассыпновым обсудили вопросы подвоза школьников в учебные заведения.

Министр Транспорта Дмитрий Кондрашин рассказал о состоянии дорог, по которым придется ездить школьным автобусам, отметив, что работы по улучшению их качества активно ведутся.

"Выполнили ряд работ, которые можно выполнить в рамках выделенных лимитов, - сказал Кондрашин, - был составлен график. Выявлены основные дефекты: это, конечно, выбоины в асфальто-бетонном покрытии, отсутствие нормативной видимости на обочинах из-за кустарника, также необходимо восстанавливать ровность грунтовых участков".

Выслушав министра транспорта, глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал главам районов активнее работать с приставами и по возможности привлекать к очистке придорожных обочин нарушителей ПДД, которые не оплатили, к примеру, вовремя штраф.

"В Белгороде очень активно на очистке обочин от зарослей используется формат обязательных исправительных работ, - сказал Парфенчиков, - те лица, которые наказаны за неуплату штрафа в сфере дорожно-транспортных происшествий, привлекаются к обязательным работам. Главы поселения все время в контакте с судебными приставами. Здесь очень легко контролировать исполнение административных наказаний, так как определяется норма выработки 4 часа, день работы или 8 часов в выходные. Собрали человек 10, вывезли к приставам, задачу нарезали. Они должны, например, грубо говоря, ввосьмером пройти 10 км или 5".

По мнению Парфенчикова, привлечение нарушителей на такие работы – это двойная польза: и обочины будут чистыми и экономия бюджет средств пойдет.

"Если мы это делаем, то уводим из финансирования наших подрядчиков. Вот ребята сейчас придут и в рамках обязательных работ эти все вещи сделают".