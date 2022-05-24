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Главбух администрации сельского поселения в Карелии увеличила себе зарплату на 750 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:12, 25 Мая 2022
фото: © yandex.ru

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Бывший главный бухгалтер администрации сельского поселения и муниципального учреждения незаконно присвоила более 750 тысяч рублей.

Следком Карелия возбудил два уголовных дела в отношении 53-летней муниципальной служащей. Женщина обвиняется в присвоении бюджетных средств. Об этом рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы главный бухгалтер администрации одного из сельских поселений Карелии и одновременно главный бухгалтер муниципального учреждения использовала свое служебное положение с корыстной целью. Женщина подготовила финансовые документы о начислении себе заработной платы в завышенном размере, тем самым присвоила себе более 750 000 рублей.

Противоправные действия подозреваемой были выявлены сотрудниками УФСБ России по Карелии.

В настоящее время следователями с подозреваемой проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложение ареста на имущество, уточнили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии обвинили в получении 21-й взятки.

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