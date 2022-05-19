Экс-заместителя руководителя Ростехнадзора в Карелии обвинили в получении 21-й взятки

Следком Карелии обвинил бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора в получении 21-й взятки от представителей горнопромышленного комплекса республики.

Как стало известно «Столице на Онего», следователь по особо важным делам карельского Следкома Антон Лапытько завершил расследование резонансного дела бывшего заместителя руководителя Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору).

По имеющейся информации, Следком обвиняет 61-летнего экс-чиновника, который долгие годы возглавлял карельскую службу Ростехнадзора, в получении 21-й взятки от работающих в горнопромышленном комплексе республики предпринимателей. Последние, по данным следствия, платили обвиняемому деньги за получение положительного результата при проведении выездных плановых проверок в сфере соблюдения организацией требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Эти действия экс-чиновника выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии. В результате Следкомом республики в июне 2021 года было возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч. 2 УК России: «Получение взятки в значительном размере». По полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, сумма взятки обычно составляла 50-70 тысяч рублей и не превышала 150-ти тысяч. Всего в деле экс-чиновника, по данным следствия, фигурирует 21 эпизод получения взяток на общую сумму более миллиона рублей.

Напомним, 10 июня 2021 года бывшего представителя Ростехнадзора судья петрозаводского городского суда Марина Носова арестовала до 4 августа включительно. Затем суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест, который судья Ольга Дубкова продлила экс-чиновнику до 3 июня нынешнего года. По нашим данным, обвиняемый, которого защищают адвокаты Алексей Соловьев и Владислав Пакин, признал свою вину.

Что касается фигурирующих в этом деле 20 предпринимателей, дававших деньги бывшему руководителю надзорного ведомства в Карелии, то все они написали явки с повинной, и в итоге — закон это позволяет — были освобождены от уголовной ответственности.