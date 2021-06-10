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В Карелии арестован чиновник, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании

Новости. Криминал
22:50, 10 Июня 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Бывший заместитель руководителя надзорного ведомства в Карелии, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу, сообщили в Следкоме республики.

В следственном комитете Карелии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в значительном размере».

Установлено, что с 2019 года по 2020 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за получение положительного результата при проведении выездной плановой проверки в сфере соблюдения организацией требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве в горнопромышленном корпусе. В качестве обвиняемого проходит также предприниматель, которому вменяется дача взятки.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-11 00:35:28
50000 за год-два, да по результатам выездной проверки?! Ну-ну...
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