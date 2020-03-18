890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве в центре Петрозаводска (СРОЧНО) 6
18.03.2020 19:53
В Петрозаводске перестали принимать заявления на получение шенгенской визы (СРОЧНО) 9
Сегодня 10:48
Вице-премьер Карелии рассказал об опасности выхода коронавируса через отверстия в человеке 11
Сегодня 12:40
Цены на гречку и макароны выросли в Карелии за неделю 9
Сегодня 09:15
В Карелии семья убитого в полицейской машине мужчины раскрыла детали трагедии 4
Сегодня 15:05

Главе Лахденпохского района Карелии, у которого не выдержали нервы, нашли замену

Новости. Политика
17:02, 19 Марта 2020
фото: © паблик "Лахденпохья - навсегда"/vk.com/lahden
Загрузка...

Депутаты райсовета Лахденпохского района приняли отставку Галины Тиминой и избрали нового главу.

На сессии районного совета сегодня было принято решение об отставке Главы Лахденпохского района Галины Тиминой. Новым руководителем района избрана Ольга Галий, специалист отдела экономики и финансов местной администрации. За кандидата Галий проголосовали 8 из 15 депутатов. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!"

Напомним, глава Лахденпохского района Галина Тимина написала заявление об уходе по собственному желанию 25 февраля.

"Впервые главой Лахденпохского района я стала в 2013-ом, потом ушла, а потом вернулась, - призналась Тимина. – Уходила, потому что нервы не выдерживали. И теперь опять нервы не выдержали, но больше не вернусь: все - лимит исчерпан".

По нашей информации, Галина Тимина приняла решение уволиться после конфликтной ситуации с чиновниками правительства Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
олег
2020-03-19 17:41:56
Новому - это тебе надо лечить нервы и голову. Тимина остается главой сельской администрации. И у нее это уже четвертый срок выборов,о ней не надо вспоминать она остается на своем месте.И именно железные нервы позволили уйти от выполнения бездумных решений которые ей навязывали. Причем куратор района стал курировать Кондопожский район вместо Лахденпохского это у правительства и его вассалов не выдерживают нервы.
новый
2020-03-19 18:06:59
олег, Да хоть десятый срок. Это исключительно ваши колхозные проблемы.
новый
2020-03-19 17:22:31
Незаменимых нет. Пусть лечит нервы. Даже не вспомнят.
German
2020-03-19 17:20:16
Будет делать незаконные вещи , по требованию региональной власти , будет сидеть как Матвеев .
zanoza
2020-03-19 17:06:09
Не стала плясать под дудку правительства республики, вот и выжили! Порядочным людям во власти тяжело!
German
2020-03-19 17:20:48
zanoza, практически не выносимо .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 5
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Восстановление поликлиники №1 в Петрозаводске
Сегодня 17:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»