Главе Лахденпохского района Карелии, у которого не выдержали нервы, нашли замену

Депутаты райсовета Лахденпохского района приняли отставку Галины Тиминой и избрали нового главу.

На сессии районного совета сегодня было принято решение об отставке Главы Лахденпохского района Галины Тиминой. Новым руководителем района избрана Ольга Галий, специалист отдела экономики и финансов местной администрации. За кандидата Галий проголосовали 8 из 15 депутатов. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!"

Напомним, глава Лахденпохского района Галина Тимина написала заявление об уходе по собственному желанию 25 февраля.

"Впервые главой Лахденпохского района я стала в 2013-ом, потом ушла, а потом вернулась, - призналась Тимина. – Уходила, потому что нервы не выдерживали. И теперь опять нервы не выдержали, но больше не вернусь: все - лимит исчерпан".

По нашей информации, Галина Тимина приняла решение уволиться после конфликтной ситуации с чиновниками правительства Карелии.