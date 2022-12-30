Главная хоккейная команда Карелии начала Новый год с разгрома «Русских Витязей» (ФОТО и ВИДЕО)

Выездной матч в подмосковной Балашихе закончился для команды из Карелии крупной победой с счетом 5:1.

Хоккейный клуб из Кондопоги «СКА-Карелия» начал новогодний сезон с крупной победы над командой из «Золотого дивизиона» Молодежной хоккейной лиги страны.



Карельские армейцы обыграли «Русских Витязей» из Балашихи с крупным счетом 5:1, говорится в сообщении паблика «МХК «СКА-Карелия».



Авторы голов: Дмитрий Прозоров (Кирилл Крупник), Аристарх Фальковский (дубль, пас Льва Бабенко, пас Евгения Иванова и Арсения Елесина), Никита Градобитов (Иван Кутузов) и Игнатий Протасов (Дмитрий Прозоров, Владимир Ковальчук).



При этом соперники перебросали наших спортсменов почти в два раза. Статистика по броскам в створ ворот 45:25 в пользу подмосковного клуба.



«Приятно начинать год с победы, - цитирует паблик карельского клуба слова главного тренера МХК «СКА-Карелия» Михаила Севастьянова. - Надо понимать, что успех в матчах складывается из уверенной игры в обороне и качественной реализации своих моментов в атаке. В игре с «Русскими Витязями» и то, и другое получилось. Готовимся к матчу со «Спартаком» с хорошим настроением».



С москвичами карельский клуб сыграет в пятницу, 6 января. В столице Карелии завершится первая в году выездная серия.



Далее болельщиков кондопожской команды ждут домашние матчи. 14 и 15 января армейцы сыграют с МХК «Тайфун» (Приморский край).



























