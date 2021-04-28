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Главную площадь в Петрозаводске решили закрыть для проезда на день раньше

Новости. Общество
12:47, 29 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»
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Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат уже сегодня, 29 апреля.

Сегодня, 29 апреля, будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее сообщалось, что схема движения транспорта на главной петрозаводской площади изменится с 18 часов 30 апреля. 

«Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая», — говорится в сообщении мэрии столицы Карелии.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-29 13:10:42
Полностью одобряю принятое решение. Вечнонедовольная либерда пусть злобно шипит в кустах и измеряет кривизну стелы
Гость
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