Главную площадь в Петрозаводске решили закрыть для проезда на день раньше

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат уже сегодня, 29 апреля.

Сегодня, 29 апреля, будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее сообщалось, что схема движения транспорта на главной петрозаводской площади изменится с 18 часов 30 апреля.

«Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая», — говорится в сообщении мэрии столицы Карелии.