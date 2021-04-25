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Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат до середины мая

Новости. Общество
11:04, 26 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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С 30 апреля по 15 мая изменится схема движения транспорта на площади Кирова.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 18 часов 30 апреля будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, в районе Онежской набережной в Петрозаводске запретят остановку транспорта.

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Комментарии

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кир
2021-04-26 12:05:39
Яму у театра пора закопать, - сказал кот.
Изя
2021-04-26 12:13:58
Какие люди в Столице снова появились ))) привет . болезный ))) :)
Саныч
2021-04-26 12:01:42
Да преградите уже бетонными блоками свое хранилище абсурда. То у них пожарные там раз в неделю кашу варят, то танки ездят. То скоморохи, то похороны здравого смысла.
театральный критик
2021-04-26 11:17:03
Щас офф взвизгнет про пеньки и масленицу
Гость
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