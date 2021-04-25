Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат до середины мая

С 30 апреля по 15 мая изменится схема движения транспорта на площади Кирова.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 18 часов 30 апреля будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, в районе Онежской набережной в Петрозаводске запретят остановку транспорта.