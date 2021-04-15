В районе Онежской набережной в Петрозаводске запретят остановку транспорта

В мае изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Ограничения призваны сделать участок в районе Онежской набережной безопаснее для жителей и гостей города.

С 6 мая на повороте с аллеи Журналистов на проспект Карла Маркса в районе Петровского сквера будет запрещена остановка транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность на участке для водителей и пешеходов и облегчить движение туристических автобусов.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее на проспект Карла Маркса с улицы Пушкинской запретили левый поворот, несмотря не возмущения водителей. В связи с чем туркомпании создали петицию, в которой попросили снять запрет поворота налево со стороны улицы Пушкинская на проспект Карла Маркса в Петрозаводске, а также увеличить время горения зелёного сигнала светофора на этом перекрестке.