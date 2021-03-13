Левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса запретили, несмотря на возмущение водителей

С 13 марта изменилась схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила автомобилистам об изменении схемы движения транспорта в центре города.



Так, с 13 марта запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).



По информации Госавтоинспекции, на перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов, при повороте транспорта направо. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.



Как считают в ГИБДД, новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.



Напомним, что эти изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители написали, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Напомним лишь несколько отзывов на это решение:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо".