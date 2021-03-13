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Левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса запретили, несмотря на возмущение водителей

Новости. Общество
10:21, 14 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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С 13 марта изменилась схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила автомобилистам об изменении схемы движения транспорта в центре города.

Так, с 13 марта запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

По информации Госавтоинспекции, на перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов, при повороте транспорта направо. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Как считают в ГИБДД, новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.

Напомним, что эти изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска.  

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители написали, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Напомним лишь несколько отзывов на это решение:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо".

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Комментарии

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Os
2021-03-14 11:13:20
Светофор-то включили? А то поставили, а он не работает.
nae
2021-03-14 11:51:58
Os, несколько дней уже работает.
Андрей
2021-03-14 11:03:41
Что за ерунда! Кому этот поворот мешал? Прежде чем что-то запрещать предложите удобное альтернативное решение, тогда никто возмущаться не будет. Пока это выглядит так, что ГИБДД приготовила для себя очередную кормушку. Сначала ставится дурацкий знак, а потом отлавливают зазевавшихся или опаздывающих водителей и разводят их на деньги.
театральный критик
2021-03-14 10:35:37
Не нравится - ходите пешком. Совсем кастрюльщики оборзели.
Нестор
2021-03-14 13:47:26
театральный критик, тебе все нравится? Может заработаешь на машину?
nae
2021-03-14 10:30:20
Еще немного запретов и скоро знаки станут сбивать, а светофоры гасить. По хорошему уже не получится.
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