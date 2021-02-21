Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В 8 районах Карелии будут отключать электричество из-за работ на энергообъектах 3
Сегодня 10:28
Стоматолог предупредил о негативных последствиях ношения масок 5
21.02.2021 20:40
Три бани сгорели в Карелии за сутки 5
Сегодня 08:53
Движение в центре Петрозаводска изменится в марте 8
21.02.2021 16:38
Биолог оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
21.02.2021 19:40
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам 21
21.02.2021 15:06

"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса

Новости. Общество
12:48, 22 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Изменение движения в центре Петрозаводска, анонсированное администрацией города, вызвало бурю негодования в соцсетях.

Мэрия Петрозаводска накануне сообщила, что с 13 марта будет запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

"Новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Между тем, это решение вызвало бурю негодования в соцсетях.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители пишут, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Вот лишь несколько отзывов на решение администрации:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"А кто такое решение принял? Фамилия у него есть? Фото? Автолюбители Петрозаводска должны знать этого "героя" в лицо! А вообще наша администрация ведет себя как трудный подросток, делает пакости, осложняет жизнь окружающим, а сделать с ним ничего нельзя. Пора организовать сообщество и на его основе подавать петиции против таких вот гадостей. Думаю, что многотысячные подписи против заставят задуматься ответственных лиц перед тем как портить жизнь петрозаводчан своими решениями!".

"Я думаю никто не удивится, что комментарии на странице администрации невозможны. А теперь по сути: как администрация эта декларирует об улучшении безопасности определенного участка, не подумав о том, как развернуться безопасно за этим перекрестком".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо»".

Напомним, что недавно на этом перекрестке появился светофор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-02-22 13:55:27
Там особо никто налево и не поворачивал. А светофор могли б и включить.
mobikk
2021-02-22 13:27:37
Кстати, по поводу светофора - ОН не работает)). Протестировали несколько дней и отключили.
кир
2021-02-22 13:17:20
Пофиг ваши проблемы. Все дворы уставили своими ведрами.
David.
2021-02-22 13:14:28
Ну и пусть ставят. Езди как надо и все!
drug
2021-02-22 13:01:29
Горе аналитики в администрации.
При таком условиии можно закрыть все повороты с Варкауса налево.
врунофф
2021-02-22 13:01:08
Возмущенцы, блин. В основном офисная пыль, у которой в тех местах конторки всякие . Где укажут, там и будете поворачивать. Многотысячные подписи полутора кредитокастрюльщиков :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 11
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 17
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»