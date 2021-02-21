"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса

Изменение движения в центре Петрозаводска, анонсированное администрацией города, вызвало бурю негодования в соцсетях.

Мэрия Петрозаводска накануне сообщила, что с 13 марта будет запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

"Новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Между тем, это решение вызвало бурю негодования в соцсетях.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители пишут, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Вот лишь несколько отзывов на решение администрации:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"А кто такое решение принял? Фамилия у него есть? Фото? Автолюбители Петрозаводска должны знать этого "героя" в лицо! А вообще наша администрация ведет себя как трудный подросток, делает пакости, осложняет жизнь окружающим, а сделать с ним ничего нельзя. Пора организовать сообщество и на его основе подавать петиции против таких вот гадостей. Думаю, что многотысячные подписи против заставят задуматься ответственных лиц перед тем как портить жизнь петрозаводчан своими решениями!".

"Я думаю никто не удивится, что комментарии на странице администрации невозможны. А теперь по сути: как администрация эта декларирует об улучшении безопасности определенного участка, не подумав о том, как развернуться безопасно за этим перекрестком".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо»".

Напомним, что недавно на этом перекрестке появился светофор.