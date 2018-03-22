Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все, отмечает политолог и публицист Олег Реут.

Основной итог сугубо политической составляющей президентской кампании в республике позиционируется в категориях практически полного размывания региональной политической идентичности. Карелия проголосовала так же, как десятки рядовых областей. Унифицированный результат нивелировал региональные особенности. И в рассматриваемом контексте Карелия перестала быть Карелией.

Результат действующего президента в большинстве российских регионов выглядит одинаково и колеблется в районе 70-75%. Нужных показателей достигли достаточно специфическими средствами, обнажившими всё большую механистичность современных выборов. По всей стране власти использовали одну и ту же схему мобилизации: явку обеспечивали в организациях и на предприятиях, которые либо принадлежат государству, либо связаны с региональными администрациями системой госконтрактной (бюджетной) зависимости, простым способом – голосовать звали директора или собственники, среди менеджеров среднего звена были определены ответственные за агитацию по явке. Они должны были информировать сотрудников, а потом мягко подталкивать их прийти и проголосовать.

Проведение рейтингового голосования по проектам формирования комфортной городской среды, организация невнятных лотерей и конкурсов, распродаж на участках – из той же серии. Конечно, можно заключить, что в муниципалитетах, где преобладает одно предприятие, примерно так и организуются выборы разного уровня уже много лет. Жители прекрасно знают, за кого голосовать (на региональных и муниципальных кампаниях), их приход на участок внимательно проконтролируют, но в ответ обеспечат вознаграждениями за беспокойство и лояльность.

Благодаря дню голосования 18 марта, эта система не только сделала публичными свои усилия по обеспечению явки среди зависимых избирателей, но и выхолостила то, что последние два десятилетия формировало ткань уникальных региональных особенностей – демократичности, европейскости, приграничности и в какой-то степени ершистости автономной Карелии. Теперь этих особенностей нет.

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