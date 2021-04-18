Главный пристав Карелии посоветовал жителям узнать о своих долгах

Руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров рассказал о проведении в регионе Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

Акция «Узнай о своих долгах» состоится в Карелии. Участники мероприятия смогут узнать, есть ли у них долги, а также оплатить их. Об этом сообщил руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия активно включилось в подготовку к Всероссийской акции „Узнай о своих долгах“. Акция будет проходить по всей республике в очном формате, спустя год после начала карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Мы вновь разворачиваем 23 апреля мобильные пункты в местах массового скопления людей - в местных администрациях, налоговой инспекции, торговых центрах, в супермаркетах», — заявил Гончаров.

На сайте судебных приставов сообщается, какими электронными сервисами могут воспользоваться горожане, чтобы упростить контакт с приставами.