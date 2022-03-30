Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки

Власти Петрозаводска предупредили о запрете парковки на всем протяжении проспекта Ленина — оставить автомобили можно будет лишь у трех домов.

Как предупредили в администрации Петрозаводска, с 6 мая в центре Петрозаводска изменится организация движения. На протяжении всего проспекта Ленина будут действовать дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Таким образом, автомобили нельзя будет оставлять на стоянку на главном проспекте карельской столицы.

Стоянка для автомобилей будет возможна только в «парковочных карманах» у домов №№ 19, 26 и 28 по проспекту Ленина.

Городские власти подчеркивают, что подобные изменения должны повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность проспекта Ленина, в том числе для проезда общественного транспорта.