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Новости. Общество
23:30, 01 Февраля 2019
фото: Майка Монро и Джейк Уэри в фильме "Оно"

Главный сексолог страны назвал пятерку лучших авто для любовных утех

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Сексолог назвал критерии, которые влияют на качество половых контактов в салоне автомобиля.

Согласно многочисленным социальным опросам, мужчины и женщины всех возрастов считают интимные утехи в салоне автомобиля высшим пилотажем в отношениях. 

Известный сексолог Александр Полеев рассказал, какие автомобили лучше всего подходят для воплощения самых смелых фантазий. 

По словам специалиста, наиважнейшую роль при выборе машины для любовных утех играет, как ни странно, ее размер, пишет Nation News.

Полеев шутит, что лучше всего в этом плане подходит КАМАЗ, а другие отечественные автомобили только "искалечат" любовников.

Так, лучше всего, по мнению эксперта, в эту категорию еще вписываются автомобили марки Chevrolet. 

Южнокорейские машины Hyundai и Daewoo, особенно джипы и городские кроссоверы этих марок, также станут верными проводниками в пучину сладострастных удовольствий, считает он. 

В ТОП-5 авто для утех, по-мнению сексолога, также прекрасно впишутся люксовый Maserati и брутальный Brabus на базе Mercedes-Benz. 

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