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Главный терапевт Карелии напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
14:20, 28 Июля 2022
фото: © freepik

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Главный терапевт республики Наталья Везикова считает, что задуматься о вакцинации в первую очередь должны люди пожилого возраста

Главный терапевт Минздрава Карелии, профессор и заведующая кафедрой госпитальной терапии медицинского института ПетрГУ напомнила жителям региона о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Карельские и российские врачи рекомендуют использовать для ревакцинации первый компонент «Спутника V», идентичный вакцине «Спутник Лайт».

По словам терапевта, в августе–сентябре подъем заболеваемости увеличится. И чтобы иммунитет успел сформироваться к пику очередной волны, с прививкой лучше поторопиться.

— В настоящее время роста заболеваемости ковидом в Республике Карелия нет. Но Российские и международные эксперты сохраняют рекомендации по вакцинации. Двухкомпонентная вакцина (у нас это наиболее изученная по эффективности и безопасности Спутник V) один раз в год. Через 6 месяцев введение бустерной вакцины (это сегодня первый компонент Спутника V). Для людей пожилого и старческого возраста и людей с серьезными заболеваниями раз в 6 месяцев двухкомпонентная», — говорит Наталья Николаевна.

Ревакцинация помогает сохранить защиту, в том числе от новых штаммов коронавируса и обеспечить максимально легкое течение заболевания в случае заражения. Несмотря на то, что многие переносят актуальные формы коронавируса на «ногах», врач все равно рекомендует ревакцинацию:

— Все штаммы «Омикрона», в том числе и новые («Кентавр») не дают тяжелых поражений легких. Но наши наблюдения показывают, что при инфицировании штаммом «Омикрон» возрастает риск тяжелых бактериальных инфекций, как в острый период, так и после перенесенной вирусной инфекции, — говорит карельский терапевт.

Это особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в России.

«Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По вакцинным препаратам «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности», — заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Людям старше 60 лет стоит проводить ревакцинацию по схеме первичной вакцинации — первым и вторым компонентом. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. А молодым людям и людям среднего возраста рекомендуется ревакцинироваться, тогда, если вакцина была введена больше полугода назад. Это необходимо для поддержания иммунного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2 на высоком уровне.

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