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Главный терапевт Карелии назвала основную опасность штамма COVID-19, который присутствует в республике (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:00, 12 Ноября 2021

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Наталья Везикова рассказала, какой штамм коронавируса сейчас присутствует в Карелии, чем он опасен и как маскируется.

В паблике Минздрава Карелии появился видеоролик с обращением главного терапевта Карелии Натальи Везиковой, которая рассказала о штаммах коронавируса, какой из них пришел первым, какой властвует на территории республики сейчас и чем опасен, как маскируется.

Также главный терапевт ответила на один из самых актуальных вопросов: помогает ли вакцина от новых штаммов.

«Вирус мутирует, — отметила Везикова. — Первый штамм, который пришел к нам, — уханьский, он вызывал определенную клиническую картину, и первое, на что обращали внимание люди, — это потеря обоняния или извращение вкусов и запахов. Сегодня в Карелии чаще всего встречается штамм «Дельта». Он имеет свою особенность и гриппоподобную клинику, быстрее передается от человека к человеку и быстрее поражает легкие».

Наталья Везикова ответила также на один из самых актуальных на сегодняшний день вопросов: Помогает ли вакцина от новых штаммов?

«Те вакцины, которые сегодня зарегистрированы в мире, в том числе и российские вакцины, особенно «СпутникV», перекрывают все штаммы, которые появляются», — заверила главный терапевт Карелии.

Смотрите в видеоролике, как долго нам еще придется жить с этим вирусом и что надо сделать, чтобы перестать терять родных и близких.

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Комментарии

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кир
2021-11-12 10:21:05
Вирус проверяет народы на дисциплину и устойчивость.
Zim
2021-11-12 09:29:41
Правда ли что в России всё-таки есть свобода, за которую люди будут цепляться до последнего вздоха, свобода помереть без прививки?
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