Главный внештатный эндокринолог Карелии: каких людей раньше называли кретинами?

В интервью «Столице на Онего» Татьяна Варламова о щитовидной железе, ее заболеваниях и способах их профилактики.

Во Всемирный день щитовидной железы, который отмечается 25 мая, мы поговорили с главным внештатным детским эндокринологом Карелии Татьяной Варламовой, чтобы узнать о ситуации с заболеваниями «щитовидки» в республике.



«У нас огромное количество эндокринных желез. Но, пожалуй, главной из них, служащей „дирижером“ всей эндокринной системы, является щитовидная железа. Она регулирует когнитивные функции, рост и развитие, профилактику атеросклероза, способствует сохранению и вынашиванию беременности. Фактически, без щитовидной железы организм существовать не может. Например, понятие „кретин“ в древности относилось к людям, у которых отсутствовала щитовидная железа и, соответственно, не было ее гормонов», - отметила специалист.

По ее словам, для синтеза гормонов щитовидной железы нужен основной элемент — йод. Почему его нужно принимать постоянно и как обстоят дела с профилактикой и лечением болезней эндокринной системы - читайте в нашем материале.