Главу администрации сельского поселения в Карелии дважды оштрафовали за неисполнение решения суда

Главу администрации Сосновецкого сельского поселения в Беломорском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей за неисполнение решения суда, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Беломорскому району находится документ в отношении администрации Сосновецкого поселения о неисполнении решения суда и об обязании местных властей обеспечить необходимой мощностью резервные источники электропитания для бесперебойного теплоснабжения котельных в поселке Пушной: электробойлерную №5; котельную № 6; котельную №2; электрокотельную; котельная № 4.

Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о привлечении главы администрации к административной ответственности за неисполнение решения суда с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В срок для добровольного исполнения штраф не был оплачен, на основании чего судебный пристав-исполнитель составил протокол об административной ответственности.

Мировой судья вынес постановление о привлечении главы администрации Сосновецкого поселения снова к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.