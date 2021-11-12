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Главу администрации сельского поселения в Карелии дважды оштрафовали за неисполнение решения суда

Новости. Общество
12:44, 14 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Геннадий Аносов

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Главу администрации Сосновецкого сельского поселения в Беломорском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей за неисполнение решения суда, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Беломорскому району находится документ в отношении администрации Сосновецкого поселения о неисполнении решения суда и об обязании местных властей обеспечить необходимой мощностью резервные источники электропитания для бесперебойного теплоснабжения котельных в поселке Пушной: электробойлерную №5; котельную № 6; котельную №2; электрокотельную; котельная № 4.

Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о привлечении главы администрации к административной ответственности за неисполнение решения суда с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В срок для добровольного исполнения штраф не был оплачен, на основании чего судебный пристав-исполнитель составил протокол об административной ответственности.

Мировой судья вынес постановление о привлечении главы администрации Сосновецкого поселения снова к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2021-12-14 13:53:26
А деньги администрации Сосновецкого поселения для исполнения решения суда кто ни будь даст? Или нет ни районной администрации ни республиканского правительства в природе?
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