Главу фермерско-крестьянского хозяйства в районе Карелии осудили за мошенничество

В Пряжинском районе глава фермерско-крестьянского хозяйства обманул государство на полмиллиона рублей.

Установлено, что по результатам конкурсного отбора житель поселка Пряжа был признан одним из победителей на право получения в 2019 году гранта «Агростартап» и ему установлена сумма субсидии в размере 3 млн рублей.

В один из дней 2019 года, имея умысел на хищение части денежных средств выделенной ему субсидии, гражданин договорился со своим знакомым о покупке у последнего за счет гранта автомобиля для ведения хозяйства.

Общая стоимость автомобиля составила 1,2 млн рублей, при этом была завышена по просьбе фермера на 500 тысяч рублей.

Впоследствии приобретенный на средства субсидии автомобиль и возвращенные продавцом 500 тысяч рублей фермер использовал для личных нужд, не связанных с осуществлением деятельности фермерского хозяйства.

Приговором суда фермеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия о взыскании с осужденного причиненного материального ущерба.