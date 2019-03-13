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Новости. Общество
12:45, 13 Марта 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Главу Костомукши оштрафовали за волокиту

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Глава Костомукшского городского округа получила штрафы за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре в администрацию городского округа поступило обращение местной жительницы, которое  было перенаправлено для рассмотрения в другое ведомство, уполномоченное решать поставленный вопрос.

Поскольку 7-суточный срок рассмотрения обращения был нарушен, в отношении главы было возбуждено дело.

Также в администрацию поступило обращение другого заявителя, ответ на которое не был дан в предусмотренный законом 30-суточный срок. По данному факту в отношении главы Костомукшского городского округа было возбуждено второе аналогичное дело.

Должностному лицу назначили штрафы.

Постановления суда в законную силу не вступили.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-13 14:51:06
Не барское это дело на обращения граждан отвечать :)
Гость
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