Главу Костомукши оштрафовали за волокиту

Глава Костомукшского городского округа получила штрафы за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре в администрацию городского округа поступило обращение местной жительницы, которое было перенаправлено для рассмотрения в другое ведомство, уполномоченное решать поставленный вопрос.

Поскольку 7-суточный срок рассмотрения обращения был нарушен, в отношении главы было возбуждено дело.

Также в администрацию поступило обращение другого заявителя, ответ на которое не был дан в предусмотренный законом 30-суточный срок. По данному факту в отношении главы Костомукшского городского округа было возбуждено второе аналогичное дело.

Должностному лицу назначили штрафы.

Постановления суда в законную силу не вступили.