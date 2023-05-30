Главу Медвежьегорского района Карелии, обвиняемого в присвоении чужого имущества, вновь отпустили домой

В Верховном суде Карелии рассмотрели меру пресечения для Максима Антипова.
Сегодня, 7 июня, судья Верховного суда Карелии Борис Козлов рассмотрел апелляционное представление республиканской прокуратуры на решение Петрозаводского городского суда от 24 мая, который отпустил на свободу главу администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, обвиняемого в присвоении чужого имущества.
По мнению прокуратуры, чиновник, находясь на свободы, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела и даже скрыться. Как выяснилось, в Финляндии у Максима Антипова живут родственники.
У защиты нашлись свои аргументы — адвокаты назвали решение городского суда в мае законным и обоснованным.
Подробнее о том, как проходило новое рассмотрение, читайте в «МК в Карелии».
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