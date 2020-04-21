Главу Петрозаводска удивляет большое количество людей и машин на улицах города

Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник обратилась к горожанам в связи с осложнением ситуации по коронавирусу.

Глава города обеспокоена тем, что большинство заболевших коронавирусом в Карелии – это жители Петрозаводска.

"К сожалению, даже стремительный рост количества подтвержденных случаев заражения не останавливает наших земляков от рискованного в сегодняшней ситуации поведения: от прогулок по городу, частых походов в магазины, желания пообщаться в компании. Удивляет количество людей и машин на улицах Петрозаводска! Большую озабоченность вызывает пренебрежение элементарными правилами безопасности – нежелание надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию", - пишет Ирина Мирошник на своей странице в "ВКонтакте".

Градоначальник города отметила, что сегодня врачи Петрозаводска работают с невероятной нагрузкой. В мэрии об этом знают не понаслышке – с первых дней прекращения работы общественного транспорта администрация города предоставляет служебные машины медицинским учреждениям.

"Сегодня наша главная задача, которую мы можем выполнить только сообща, – не дать инфекции распространиться. Для этого жизненно необходимо строго соблюдать правила самоизоляции, показывать своим детям, близким и окружающим пример дисциплины и самоконтроля", - заявила глава Петрозаводска.

Мирошник рассказал, что на ее страницу в соцсети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступают сообщения от петрозаводчан о нарушениях режима самоизоляции, допускаемые соседями, прохожими. И она разделяет эту озабоченность.

"В административное законодательство введена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На улицах города усилена работа по контролю за соблюдением ограничительных мер, сотрудники правоохранительных органов и администрации составляют протоколы, нарушители будут строго наказываться", - пишет Мирошник.

Глава города призвала петрозаводчан ответственно относиться к нынешней ситуации, беречь себя и своих близких.

Ранее Ирина Мирошник рассказала, как живет город в период пандемии.