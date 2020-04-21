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Главу Петрозаводска удивляет большое количество людей и машин на улицах города

Новости. Общество
10:46, 22 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего
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Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник обратилась к горожанам в связи с осложнением ситуации по коронавирусу.

Глава города обеспокоена тем, что большинство заболевших коронавирусом в Карелии – это жители Петрозаводска.

"К сожалению, даже стремительный рост количества подтвержденных случаев заражения не останавливает наших земляков от рискованного в сегодняшней ситуации поведения: от прогулок по городу, частых походов в магазины, желания пообщаться в компании. Удивляет количество людей и машин на улицах Петрозаводска! Большую озабоченность вызывает пренебрежение элементарными правилами безопасности – нежелание надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию", - пишет Ирина Мирошник на своей странице в "ВКонтакте".

Градоначальник города отметила, что сегодня врачи Петрозаводска работают с невероятной нагрузкой. В мэрии об этом знают не понаслышке – с первых дней прекращения работы общественного транспорта администрация города предоставляет служебные машины медицинским учреждениям.

"Сегодня наша главная задача, которую мы можем выполнить только сообща, – не дать инфекции распространиться. Для этого жизненно необходимо строго соблюдать правила самоизоляции, показывать своим детям, близким и окружающим пример дисциплины и самоконтроля", - заявила глава Петрозаводска.

Мирошник рассказал, что на ее страницу в соцсети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступают сообщения от петрозаводчан о нарушениях режима самоизоляции, допускаемые соседями, прохожими. И она разделяет эту озабоченность.

"В административное законодательство введена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На улицах города усилена работа по контролю за соблюдением ограничительных мер, сотрудники правоохранительных органов и администрации составляют протоколы, нарушители будут строго наказываться", - пишет Мирошник.

Глава города призвала петрозаводчан ответственно относиться к нынешней ситуации, беречь себя и своих близких.

Ранее Ирина Мирошник рассказала, как живет город в период пандемии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-04-22 12:16:30
Наконец-то слово "градоначальник". Теперь Михаилом Евграфовичем пахнуло явственно, в открытую.
"Уксусу и горчицы"!..
Александр
2020-04-22 12:03:28
Вчера в интернете наткнулся на статью, где некая госпожа начисляла "золотые парашюты" то увольняя человека, то опять беря снова на работу, также и предыдущая действовала, дураку понятно для чего...
Может пора уже органам обратить внимание на рстаскивание народных миллионов?
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-22 11:06:40
Немцы уже сказали, что на улице заразиться невозможно!
И чем врачи заняты? тем, что надо было делать всегда? Теперь они вдруг начали руки мыть. Наоборот, все дома - ни травм, ни дристунов, что опять не так?
Андрей Дубенский
2020-04-22 10:59:17
Не, ну какие , слов нет! Сидят как господа со свеми условиями за наши громадные деньги, куда надо их свозят, и УДИВЛЯЕТ их, что людям тоже надо жить и делать свои мелкие, но нужные дела. Месяц сидели, конца не видно, стращают тут... Как Иисус Навин, солнышко остановить хотите? Фиг вам...
новый
2020-04-22 10:58:57
Не удивляться надо, а жестко пресекать. В том числе либерастню, которая постоянно визжит о каких-то правах человека лишь бы нагадить.
Гость
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